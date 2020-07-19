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اتحاد جدة يخسر وديته الثانية أمام القادسية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر اتحاد جدة ثاني مبارياته الودية في معسكره الإعدادي المقام في أبها يوم الأحد أمام القادسية "درجة أولى" بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقدم القادسية عبر لاعبه النيجيري ستانلي بعد مرور 16 دقيقة من بداية المباراة، وأضاف مهدي آل حميدان الهدف الثاني بعد ربع ساعة، قبل أن يقلص الإيفواري ويلفرد بوني النتيجة بتسجيله هدف الاتحاد الوحيد.

وكان الاتحاد قد لاقى فريق نجران في أبها الأسبوع الماضي، وتعادل معه بهدف لمثله في أولى مبارياته الودية.

ويستعد اتحاد جدة الذي يحتل المركز 13 في ترتيب أندية دوري للمحترفين برصيد 24 نقطة، لمواجهة أبها خارج أرضه في الرابع من أغسطس المقبل، بينما يحتل القادسية المركز الخامس في ترتيب أندية دوري الدرجة الأولى.

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