شكرا لقرائتكم سامبدوريا يقلب خسارته أمام بارما إلى فوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب سامبدوريا تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه بارما إلى فوز 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم بارما بهدفين سجلهما جيرفينيو في الدقيقة 18 وبارتوز بيريزينسكي، لاعب سامبدوريا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40، ثم سجل سامبدوريا ثلاثة أهداف عن طريق جوليان شابوت وفابيو كوالياريلا وفيدريكو بونازولي في الدقائق 48 و69 و78 على الترتيب.
ورفع سامبدوريا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد بارما عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر.
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