شكرا لقرائتكم موناكو يقيل مدربه الإسباني مورينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد في بيان، إقالة المدير الفني الإسباني روبرت مورينو، دون تحديد من سيخلفه في مقاعد البدلاء.

وقال أوليج بيتروف، نائب رئيس النادي: لقد تباعدت طرقنا بصورة أبكر مما كان متوقعا لها، لكني أريد أن أشكر روبرت مورينو أنه قبل التحدي.

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وتولى مورينو تدريب منتخب بلاده لفترة قصيرة، قبل عودة لويس إنريكي، واستلم تدريب موناكو في نهاية 2019، ومن المفترض أن ينتهي عقده في يونيو 2022، فيما احتل المركز التاسع في النسخة الماضية من الدوري الفرنسي قبل إلغائها بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقبل مورينو، تولى كلاً من النجم الفرنسي الأسبق تيري هنري والبرتغالي ليوناردو جارديم تدريب موناكو، دون أن يتمكن أي منهما من تحقيق النجاح المنشود مع الفريق.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد كشفت يوم السبت أن نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ السابق سيخلف مورينو في موناكو، إذ يستعد النادي لتوقيع عقد طويل الأمد مع المدرب الكرواتي.