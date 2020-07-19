شكرا لقرائتكم غالبية اليابانيين يعارضون إقامة الأولمبياد الصيف المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت نتائج استطلاع حديث في اليابان أن غالبية كبيرة من المواطنين ترى أن دورة الألعاب التي تأجلت بسبب جائحة كورونا إلى الصيف المقبل، ينبغي تأجيلها مرة أخرى أو إلغاؤها.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية ونشرت يوم الأحد، أن 23.9% فقط من اليابانيين يؤيدون إقامة الدورة في طوكيو صيف العام المقبل كما هو مخطط لها، بينما يطالب 36.4% منهم تأجليها مرة أخرى، و33.7% يرون ضرورة إلغائها.

وأعرب 75.3% من المطالبين بتأجيل الدورة مرة أخرى أو بإلغائها، عن اعتقادهم بأن الجائحة العالمية لن يتم السيطرة عليها في مثل هذه المدة القصيرة، فيما رأى 12.7 % أن على الحكومة اليابانية أن تعطي الأولوية لمكافحة انتشار الفيروس في البلاد، وعزا 5.9% من الرافضين لإقامة الدورة الصيف المقبل، موقفهم إلى ارتفاع تكاليف الألعاب.

واتفقت اليابان واللجنة الأولمبية الدولية في نهاية مارس الماضي، بعد طول تردد، على تأجيل دورة الألعاب لتقام في الفترة بين يوليو وأغسطس 2021، ويتمسك منظمو الأولمبياد اليابانيون بالخطط الخاصة بعام 2021، لكنهم يريدون تبسيط الألعاب الصيفية مقارنة بما كان مخططا له بالأساس في الصيف الحالي، وقالوا إن الأولوية لصحة وسلامة الرياضيين والمتفرجين وكل المشاركين، كما أنهم راغبون في تخفيض التكاليف على نحو ملحوظ.