شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى لايف ”الخليج 365”: إقامة مباراة الزمالك أمام المصرى 6 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف ”الخليج 365” عن أن مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تحفظوا على مقترح خروج المصري للعب مباريات الفرق الأخرى على ملاعبهم وطلبو استمرار نفس الأمر وهو خوض المصري لجميع مبارياته علي الملعب الذي سيتم تحديده لهم من قبل الجهات الأمنية والأقرب هو برج العرب.

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تابع شبانه فى لايف ”الخليج 365” كان هناك مقترح من قبل اللجنة الخماسية بعودة المصري لخوض لقاءاته بشكل عادي ذهابا وإيابا ولكن تم الاتفاق علي ترك الأمر للجهات الأمنية، واستقر مسئولو اتحاد الكرة على إقامة مباراة المصري والزمالك يوم 6 أغسطس ببرج العرب أو استاد السويس.

أضاف الإعلامي شبانه أن مسئولي لجنة المسابقات باتحاد الكرة استقروا على إقامة مباراة الزمالك أمام المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، وهو الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة لاستئناف بطولة الدورى الممتاز التى توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وأن الزمالك سيخوض مباراتين فى الفترة من 6 إلى 10 أغسطس، الأولى أمام المصرى يوم ٦ والثانية أمام الاتحاد السكندرى يوم 10 أغسطس، والمباراتان مؤجلتان من الدور الأول.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.