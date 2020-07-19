شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا الأولى للاعبي منتخبات الجمباز.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نتائج المسحة الأولى التي خضع لها لاعبو المنتخبات الوطنية للجمباز، والجهازين الفني والإداري للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، سلبية جميع العينات، ويعسكر حاليًا 19 لاعبا ولاعبة من أعضاء المنتخبات الوطنية فى المركز الأولمبى بالمعادي بعد عودة النشاط مرة أخرى منذ التوقف منتصف مارس الماضي.
ويواصل اللاعبون تدريباتهم داخل المعسكر المغلق بالمركز الأولمبي، على أن ينضم لهم باقي اللاعبين عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وعددهم 6 لاعبين.
ووضع اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خطة استعداد المنتخبات الوطنية للمشاركة فى البطولات القارية والدولية المقبلة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021، كما تم وضع برنامج خاص للاعبين المتأهلين إلى الأولمبياد.
وأضافت زايد أن المعسكر نموذجي، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا حرصا على سلامة اللاعبين فى المقام الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر سلبية مسحة كورونا الأولى للاعبي منتخبات الجمباز.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.