شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا الأولى للاعبي منتخبات الجمباز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نتائج المسحة الأولى التي خضع لها لاعبو المنتخبات الوطنية للجمباز، والجهازين الفني والإداري للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، سلبية جميع العينات، ويعسكر حاليًا 19 لاعبا ولاعبة من أعضاء المنتخبات الوطنية فى المركز الأولمبى بالمعادي بعد عودة النشاط مرة أخرى منذ التوقف منتصف مارس الماضي.

ويواصل اللاعبون تدريباتهم داخل المعسكر المغلق بالمركز الأولمبي، على أن ينضم لهم باقي اللاعبين عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وعددهم 6 لاعبين.

ووضع اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خطة استعداد المنتخبات الوطنية للمشاركة فى البطولات القارية والدولية المقبلة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021، كما تم وضع برنامج خاص للاعبين المتأهلين إلى الأولمبياد.

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من جانبها أكدت نهاد زايد المدير التنفيذي لاتحاد الجمباز، أنه سيتم إجراء المسحة الثانية للاعبين الجدد فور انضمامهم للمعسكر فى 21 يونيو الجاري.

وأضافت زايد أن المعسكر نموذجي، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا حرصا على سلامة اللاعبين فى المقام الأول.