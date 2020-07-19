شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن عن تنظيم مبادرة "رياضتك.. مناعتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم مبادرة لعدد من الفعاليات الرياضية خلال الأيام المقبلة تحت شعار "رياضتك.. مناعتك" وذلك مع بدء عودة ممارسة الأنشطة الرياضية بعد توقفها بسبب الإجراءات الاحترازية التي قد اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتستهدف مبادرة "رياضتك.. مناعتك" رفع مستوى اللياقة البدنية لدى أفراد المجتمع المصري بشكل عام والتي لها عظيم الأثر في تحسين مستوى صحة الفرد وتقوية مناعته الصحية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لمختلف الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم معالم الدولة الجديدة من بنية تحتية وإنشائية موجودة في مختلف المحافظات المصرية .

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مبادرة "رياضتك.. مناعتك " تأتي ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بممارسة الأنشطة الرياضية لرفع مستوى اللياقة البدنية لدى المواطنين المصريين، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على الاهتمام بصحة المواطن المصرى، ودائما ما نشاهد فخامة الرئيس خير نموذج بمشاركته في العديد من الماراثونات الرياضية في مختلف المناسبات.

كما أوضح وزير الشباب والرياضة أن "رياضتك.. مناعتك" تمكن الشباب وأفراد الأسرة المصرية من التعرف على مجهودات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية والتي من بينها البنية التحتية وما تتضمنه من طرق وكباري على أعلى مستوى وضعت مصر في مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة .

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وتتضمن مبادرة "رياضتك .. مناعتك" عددًا من الأنشطة الرياضية هي "الجري، المشي، الدراجات الهوائية، وتمارين اللياقة البدنية المختلفة" وبمشاركة أفراد الأسرة المصرية وجميع الفئات العمرية والجنسية.

يأتي ذلك ضمن إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة والخاصة "ببناء الإنسان"، والتي تدور محاورها حول الشباب المصري والذي يعد ركيزة أساسية في خطة الدولة من أجل بناء الإنسان من كل الجوانب البدنية والعقلية والنفسية، من خلال عدد من المبادرات والأنشطة الشبابية والرياضية التي تنفذها الوزارة في جميع محافظات الجمهورية للارتقاء بمستوى الصحة العامة للمواطن المصري لتكون ممارسته للأنشطة الرياضية "أسلوب حياة".