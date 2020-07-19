شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في لايف الخليج 365 يكشف مُخطط الأهلي لضم باهر المحمدي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة، في لايف الخليج 365 عن أن إدارة الأهلي اتفقت مع نظيرتها في الإسماعيلي على تأجيل ضم باهر المحمدي للموسم المقبل، في ظل وجود رفض داخل الشارع الإسماعيلاوي لرحيل قائد الدروايش هذا الموسم للأهلي.
وأكد شبانة أن العلاقات بين إدارتي الأهلي والإسماعيلي عادت لطبيعتها منذ إبرام صفقة محمود متولي، والتي عقد الطرفان على هامشها اتفاقًا حول تعزيز سبل التعاون بينهما على كل المستويات وخاصة على مستوي بيع وشراء اللاعبين.
وأضاف شبانة في لايف ”الخليج 365” أن الإسماعيلي طلب من الأهلي وبالتحديد إبراهيم عثمان من محمود الخطيب تأجيل صفقة بيع باهر للموسم المقبل خاصة أن النادي مقبل علي الانتخابات التكميلية في شهر أكتوبر المقبل والانتخابات العادية السنة المقبلة، مؤكدًا له أن بيع باهر المحمدي للأهلي سيؤثر على موقفه بالسلب في الانتخابات، وتفهم مسئولو الأهلي موقف إدارة الإسماعيلي حيث تم الاتفاق على عدم بيع اللاعب للزمالك بالتحديد وإعارته خارجيًا لمدة موسم على أن يعود بعدها لصفوف الأهلي.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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