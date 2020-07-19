شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعجل حضور بن شرقي وأوناجم لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا إلى السلطات المغربية لطلب التعاون مع الزمالك لحضور الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى مصر للانضمام لصفوف الفريق مرة أخرى.. وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي أن تأخر وصول الثنائي بسبب عدم وجود طيران مباشر من المغرب إلى مصر، وأنه جارٍ البحث عن إحدى الدول العربية التي تقوم بعمل رحلات طيران مباشرة إلى مصر مثل تونس أو غيرها.

من ناحية أخرى أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أنه سعيد بالمستوي والنتيجة التي ظهر عليها الزمالك اليوم في المباراة الودية أمام سموحة والتي انتهت بخمسة أهداف مقابل هدف في معسكر الزمالك ببرج العرب استعدادًا لمباراة المصري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري، حيث قال كارتيرون في تصريحات لقناة الزمالك إن اللاعبين قدموا أداءً مميزًا في اول مباراة ودية بعد فترة التوقف الطويلة.

وقال كارتيرون عقب المباراة إنه طلب من اللاعبين عدم التخاذل واعتبار المباراة رسمية لأنه يري أن الوديات مثل الرسميات، مضيفًا أن شعوره بأن اللاعبين أصابهم الملل في الملعب كان وراء الدفع بـ 10 لاعبين مرة واحدة لضخ دماء جديدة في الفريق وخلق مناخًا جديدًا من الحماس داخل الفريق.

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كما قال كارتيرون إنه اتفق مع لاعبيه الأساسيين أن يخوضوا 60 دقيقة في أول مباراة، علي أن يتم زيادة فترات المشاركة في الوديات المقبلة لحين الوصول إلي المستوي الفني والبدني المطلوب قبل مباراة المصري.

وحقق الزمالك الفوز على نظيره سموحة بـ 5 أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم علي ملعب فندق برج العرب ضمن معسكر الزمالك استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري، أحرز أهداف الزمالك يوسف أوباما "3 أهداف" في الدقيقة 10 و19 و44 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 ومصطفي محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بثوانٍ، وأحرز هدف سموحة الوحيد أحمد حسن مكي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.