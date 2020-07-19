شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه فى لايف ”الخليج 365”: الدوري الممتاز ينتهي 31 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف ”الخليج 365” عن أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة حددت يوم ٣١ أكتوبر موعدًا لنهاية بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري والمقرر انطلاقه يوم ٦ أغسطس المقبل، والجدول تم إرساله للجهات الأمنية وننتظر وصوله خلال أيام.

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تابع الإعلامي محمد شبانه فى برنامج ”الخليج 365” لجنة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن تحديد اللجنة ليوم 31 أكتوبر يؤكد نية اللجنة فى الاستمرار لعام آخر وعدم إقامة انتخابات لمدة عام.

أضاف محمد شبانه أن مسئولي لجنة المسابقات باتحاد الكرة استقروا على إقامة مباراة الزمالك أمام المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، وهو الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة لاستئناف بطولة الدورى الممتاز التى توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، الزمالك سيخوض مباراتين فى الفترة من 6 إلى 10 أغسطس، الأولى أمام المصرى يوم 6 والثانية أمام الاتحاد السكندرى يوم 10 أغسطس، والمباراتان مؤجلتان من الدور الأول.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلا من الثامنة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.