محاضرة نظرية للاعبي الأهلي و45 دقيقة أشغال بدنية شاقة في المران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق، مساء اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين خلال المحاضرة عن بعض الأمور الفنية والجوانب التدريبية قبل بداية المران، واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
فيما خصص توماس بينكيل، مدرب الأحمال بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عدة فقرات بدنية متنوعة وتدريبات للاعبين في مران الفريق الجماعي، الذي يقام مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وأدى لاعبو الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة والجري حول الملعب قبل خوض تدريبات فنية بالكرات الطبية، واستمرت فقرة التدريبات البدنية الشاقة لمدة ٤٥ دقيقة، شارك فيها جميع اللاعبين.
يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين في يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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