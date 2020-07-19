شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل نادى مصر وإنبى 2 / 2 وديًا على ملعب بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريقا نادى مصر وإنبى وديا بنتيجة 2 / 2، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس فى إطار استعداد كلا الفريقين إلى أستئناف الدورى شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يلتقيا كلا الفريقين فى دوية ثانية يوم 26 يوليو الجارى فى معسكر نادى مصر المغلق المنقسم ما بين الإسماعيلية والقاهرة، حيث سيغادر فريق مصر إلى الإسماعيلية صباح غدٍ.

ويلتقى فريق نادى مصر مع مصر المقاصة يوم 21 يوليو ثم الإسماعيلى يوم 22 يوليو وإنبى يوم 26 يوليو والجونة يوم 27 يوليو وأخيرًا طلائع الجيش يوم 30 يوليو.

وطالب خالد جلال المدير الفنى لفريق نادى مصر لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.

وخضع لاعبو نادى مصر لإجراء مسحات الكورونا بعد تراجع النادى عن الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، وتلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إف سى مصر يعلن فيه رفضه الانسحاب من بطولة الدورى والموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيدًا لاستئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو الجارى، وتضمن رفضه استئناف النشاط.

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وتضمن الخطاب المرسل من إف سى مصر إلى اتحاد الكرة أنه تم التناول الخاطئ لخطابه السابق بأنه يهدد بالانسحاب من الدورى، وهو ما لم يحدث، وأنه يوافق وملتزم بالقرارات التى تتخذها الدولة، ومنها عودة النشاط الكروى، إلى جانب الموافقة على إجراء المسحات الطبية الخاصة بالفريق وذلك على نفقة النادى وكافة عناصر اللعبة داخل الفريق.