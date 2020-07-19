فاروق جعفر: الجماعية وثقافة لاعبي الزمالك تفوقت على سموحة فى الشوط الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، بأداء الفريق الأبيض فى الشوط الأول من مواجهة سموحة الودية التى تجمعهما حاليًا على ملعب فندق برج العرب، مؤكدًا أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى نجح فى التغلب على العامل البدنى الذى كان يمثل قلق للجميع فى ظل ابتعاد اللاعبين عن المباريات منذ 135 يومًا، حيث كانت آخر مباراة خاضها الفارس الأبيض قبل توقف النشاط الرياضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، أمام الترجى التونسى يوم 6 مارس الماضى على الملعب الأولمبى فى رادس، بربع نهائى دورى أبطال أفريقيا وانتهى اللقاء بفوز الفريق التونسى بهدف دون رد.
وأضاف جعفر خلال تصريحاته عبر شاشة "قناة الزمالك" إن خبرة لاعبى الزمالك وثقافتهم جعلتهم يكتشفون ثغرة الفريق المنافس واستغلال الأطراف لتنشيط الجانب الهجومى، فضلاً عن الأداء الجماعى الذى تميز به اللاعبون ونجحوا فى التقدم على سموحة بخمسة أهداف دون رد فى الشوط الأول.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بـ 5 أهداف نظيفة في إطار الاستعداد لاستئناف الدورى، وأحرز أهداف الزمالك يوسف أوباما "3 أهداف" في الدقيقة 10 و19 و44 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 ومصطفى محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بثوانٍ.
ويغيب عن الزمالك فى تلك المباراة، الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الفريق الأبيض لتواجدهم في المغرب حيث من المنتظر عودتهم خلال الأسبوع الجارى، بعد استئناف حركة الطيران كما سيغيب مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث سيخضع لبرنامجا لتجهيزه بعد التعافى من الفيروس قبل المشاركة في المباريات الودية.
واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على خوض 5 مباريات بصورة مبدئية خلال شهر يوليو الجارى، وذلك استعدادًا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد استئناف الفريق لتدريباته منذ الخميس قبل الماضى فى معسكر برج العرب الذى يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية بعد فترة التوقف التى شهدتها المرحلة الماضية بسبب فيروس كورونا.
وستكون مباريات الزمالك الودية فى شهر يوليو مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، وحدد الجهاز الفني اليوم موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجاري موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.
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