شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الجماعية وثقافة لاعبي الزمالك تفوقت على سموحة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، بأداء الفريق الأبيض فى الشوط الأول من مواجهة سموحة الودية التى تجمعهما حاليًا على ملعب فندق برج العرب، مؤكدًا أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى نجح فى التغلب على العامل البدنى الذى كان يمثل قلق للجميع فى ظل ابتعاد اللاعبين عن المباريات منذ 135 يومًا، حيث كانت آخر مباراة خاضها الفارس الأبيض قبل توقف النشاط الرياضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، أمام الترجى التونسى يوم 6 مارس الماضى على الملعب الأولمبى فى رادس، بربع نهائى دورى أبطال أفريقيا وانتهى اللقاء بفوز الفريق التونسى بهدف دون رد.

وأضاف جعفر خلال تصريحاته عبر شاشة "قناة الزمالك" إن خبرة لاعبى الزمالك وثقافتهم جعلتهم يكتشفون ثغرة الفريق المنافس واستغلال الأطراف لتنشيط الجانب الهجومى، فضلاً عن الأداء الجماعى الذى تميز به اللاعبون ونجحوا فى التقدم على سموحة بخمسة أهداف دون رد فى الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بـ 5 أهداف نظيفة في إطار الاستعداد لاستئناف الدورى، وأحرز أهداف الزمالك يوسف أوباما "3 أهداف" في الدقيقة 10 و19 و44 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 ومصطفى محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بثوانٍ.

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ويغيب عن الزمالك فى تلك المباراة، الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الفريق الأبيض لتواجدهم في المغرب حيث من المنتظر عودتهم خلال الأسبوع الجارى، بعد استئناف حركة الطيران كما سيغيب مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث سيخضع لبرنامجا لتجهيزه بعد التعافى من الفيروس قبل المشاركة في المباريات الودية.