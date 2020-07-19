شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى ينضم لمعسكر الزمالك ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الزمالك عن انضمام مصطفى فتحي لاعب وسط الزمالك بشكل رسمي لمعسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب في الإسكندرية وذلك بعد حضوره اليوم، حيث أكد أسامة في تصريحات خاصة أنه تم التأكد من تعافي فتحي من فيروس كورونا وكذلك استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على استمراره في المعسكر.

من ناحية أخرى أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا إلى السلطات المغربية لطلب التعاون مع الزمالك لحضور الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى مصر للانضمام لصفوف الفريق مرة أخرى.. وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي أن تأخر وصول الثنائي بسبب عدم وجود طيران مباشر من المغرب إلى مصر، وأنه جارٍ البحث عن إحدى الدول العربية التي تقوم بعمل رحلات طيران مباشرة إلى مصر مثل تونس أو غيرها.

في سياق مختلف أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أنه سعيد بالمستوى والنتيجة التي ظهر عليها الزمالك اليوم في المباراة الودية أمام سموحة والتي انتهت بخمسة أهداف مقابل هدف في معسكر الزمالك ببرج العرب استعدادًا لمباراة المصري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري، حيث قال كارتيرون في تصريحات لقناة الزمالك إن اللاعبين قدموا أداءً مميزًا في أول مباراة ودية بعد فترة التوقف الطويلة.

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وقال كارتيرون عقب المباراة إنه طلب من اللاعبين عدم التخاذل واعتبار المباراة رسمية لأنه يري أن الوديات مثل الرسميات، مضيفًا أن شعوره بأن اللاعبين أصابهم الملل في الملعب كان وراء الدفع بـ 10 لاعبين مرة واحدة لضخ دماء جديدة في الفريق وخلق مناخ جديد من الحماس داخل الفريق.

كما قال كارتيرون إنه اتفق مع لاعبيه الأساسيين على أن يخوضوا 60 دقيقة في أول مباراة، علي أن يتم زيادة فترات المشاركة في الوديات المقبلة لحين الوصول إلى المستوي الفني والبدني المطلوب قبل مباراة المصري.