شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: طارق حامد تعرض لإصابة عضلية "بسيطة" فى ودية سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أن طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول، تعرض لإصابة عضلية بسيطة، فى الشوط الأول من مواجهة سموحة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب فندق برج العرب ضمن معسكر الزمالك استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري.

وانتهت ودية الزمالك وسموحة بفوز الأبيض بنتيجة 5 / 1 أحرزهم يوسف أوباما "3 أهداف" في الدقيقة 10 و19 و44 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 ومصطفي محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بثواني، وأحرز هدف سموحة الوحيد أحمد حسن مكي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

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وأضاف الدكتور محمد أسامة خلال تصريحاته عبر شاشة "الزمالك" أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى فضل استبدال طارق حامد ونزول محمد عنتر مع بداية الشوط الثانى، لافتًا إلى أن حامد يخضع حاليًا لجلسات علاج طبيعى لعدم تفاقم الإصابة، خاصة أن تلك الإصابات متوقعة بعد فترة توقف طويلة.

وأكد رئيس الجهاز الطبى للزمالك، تماثل الثنائى مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبى الفريق للشفاء من فيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة التى خضع لها اللاعبان فى الآونة الأخيرة، وشدد الطبيب على أن اللاعبين خضعا لفحوصات طبية وأشعة على الصدر والقلب واطمأن الجهاز الطبى على تماثلهما للشفاء بصورة نهائية.

وكشف محمد أسامة أن الثنائى فتحى وبامبو سينتظمان فى معسكر الفريق الحالى ببرج العرب، وذلك ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية بصورة رسمية خلال المرحلة المقبلة.