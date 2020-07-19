شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في لايف ”الخليج 365”: فايلر يرفض توصية لجنة تخطيط الأهلي لتدعيم الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف الخليج 365 عن أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رفض توصية لجنة التخطيط الخاصة باستعادة أحمد رمضان بيكهام لاعب وادي دجلة لتدعيم الدفاع الأحمر في الموسم الجديد، وذلك بعد قيامه بمشاهدة عدد من مباريات اللاعب سواء مع فريقه أو مع المنتخب الأولمبي، ويملك الأهلي أولوية في شراء بيكهام وفقًا لبنود عقد بيعه لوادي دجلة في الموسم قبل الماضي.

وأكد شبانة أنه على الرغم من إشادة فايلر بقدرلت بيكهام إلا أنه يرى أن المركز الأفضل لتوظيفه فيه هو لاعب الوسط المدافع أو المهاجم وليس المساك لامتلاكه رؤية جيدة في قراءة الملعب وإجادته التمرير، إلا أنه يفتقد بعض أساسيات مركز المساك وأبرزها التعامل مع الكرات العرضية والالتحام القوي.

وأضاف شبانة في لايف ”الخليج 365” أن فايلر يفضل أسامة جلال مدافع إنبي عنه في الوقت الذي لم يمنح فايلر اهتمام كبير بالتعاقد معه أيضًا، مؤكدًا أنه حال عدم النجاح في التعاقد مع جلال سيتخذ قرارًا بعودة محمد عبد المنعم كامبوس مدافع الفريق المعار لسموحة.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.