شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على الكرة بالزمالك: نرحب بمواجهة الرجاء في أى دولة.. ونستعد لمعسكر ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن اعتذار الكاميرون عن استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا لم يؤثر على استعدادات الفارس الأبيض لمواجهة الرجاء المغربى فى نصف نهائى البطولة، لافتًا إلى أن الزمالك يرحب بخوض اللقاء في أي دولة عربية أو أفريقية ولا نمانع أو نجد أزمة في الأمر، وما يهمنا هو الاستعداد الفني للمباراة وهو ما يحدث في الوقت الحالي بخوض معسكر برج العرب.

وأثنى أمير مرتضى خلال تصريحاته عبر شاشة "الزمالك" بالمباراة الودية التي خاضها الفريق اليوم الأحد، أمام سموحة، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 5 / 1 أحرزهم يوسف أوباما "3 أهداف" في الدقيقة 10 و19 و44 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 ومصطفى محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بثوانٍ، وأحرز هدف سموحة الوحيد أحمد حسن مكي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وأوضح المشرف على فريق الزمالك، إن إذاعة المباراة الودية عبر شاشة النادى، منحت اللاعبين انطباعًا بجدية المواجهة وليس كونها مجرد مباراة ودية، الأمر الذى أثر على الأداء ومنحهم ثقة لتحقيق الفوز بتلك النتيجة الكبيرة.

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تابع أمير مرتضى حديثه، مؤكدًا أن الزمالك سيخوض معسكر إعداد ثانٍ بعد انتهاء المعسكر الحالى فى برج العرب، لافتًا إلى أن المعسكر الثانى سيشهد درجة أعلى من الأحمال وذلك فى إطار خطة إعداد جميع اللاعبين لعودة المنافسات الرسمية.