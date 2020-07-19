شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يجري المسحة الخامسة لكورونا ويخوض أول تدريب على ملعب الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبوالفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان والجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد كشري، لإجراء المسحة الطبية الخامسة اليوم الأحد، قبل خوض اللقاء الودى المرتقب مع المقاولون العرب، والمقرر إقامته الثلاثاء المقبل 21 يوليو، فى ثاني التجارب الودية لأبناء جنوب منذ توقف كورونا فى مارس الماضي، بعد التعادل مؤخرًا مع الإسماعيلى بهدف لمثله، فى إطار استعدادات الفريقين لعودة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل.

وخضع الفريق للمسحة الخامسة تطبيقًا لقرار اتحاد الكرة بخضوع اللاعبين للمسحة الطبية للكشف عن كورونا قبل أى لقاء رسمى أو ودى بـ48 ساعة لحماية اللاعبين من خطر الإصابة بالفيروس، وجاءت نتيجة المسحة الرابعة لكلا الفريقين سلبية باستثناء أحد العمال بنادى أسوان وتم عزله بمعرفة طبيب الفريق وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة.

كما خاض الفريق أول تدريباته على ملعب الشرطة، والذي تم اعتماده ملعبًا رسميًا لأبناء الجنوب بعد صعوبة خوض مباريات الدور الثاني من الدوري على ملعب أسوان في ظل الظروف الحالية وعدم انتظام حركة الطيران الداخلي.

وجاء جدول مباريات أسوان الودية قبل الدوري كالتالي:

يوم ٢١ يوليو مع المقاولين العرب بملعب المقاولين

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يوم٢٣ يوليو مع إنبى بملعب اتحاد الشرطه الرياضي

يوم٢٥ يوليو مع الإنتاج الحربى بملعب الإنتاج الحربي

يوم٢٩ يوليو مع الزمالك بملعب الزمالك

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قد أخطرت نادى أسوان بسلبية نتيجة المسحة الطبية الرابعة للكشف عن كورونا، والتى خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفنى بقيادة أحمد كشري، بمعسكرهم المقام حاليًا بالمركز الأوليمبي، استعدادًا لخوض منافسات الدورى العام.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.