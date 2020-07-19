شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: اللجنة الأولمبية لا تستطيع إلغاء انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه ليس من صلاحيات اللجنة إلغاء انتخابات اتحاد الكرة، ولكن مسئولية اللجنة عليها توضيح الإجراءات المطلوبة لانعقاد الجمعيات العمومية لأي اتحاد، مشددًا على أنه يجب على اتحاد الكرة أن يرسل تصنيف الهيئات لمعرفة من حق له التصويت قبل إجراء الجمعية العمومية، موضحًا أنه وفقًا لقانون الرياضة الجديد آخر دعوة 30 أكتوبر.

وأشار حطب في تصريحات خاصة إلي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هو المختص بحل أزمة انتخابات اتحاد الكرة نما يتوافق مع قانون الرياضة المصري المعتمد من الأولمبية الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع استثنائي بسبب الظروف الحالية، ويجب إصدار له قرار استثنائي من "فيفا" مثل قرار تشكيل اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.

وأضاف حطب أن اللجنة الأولمبية هي الجهة المسئولة عن تصنيف الهيئات الرياضية وفقاً لقرار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والتي من ضمنها اتحاد الكرة المصري، محذرًا من إجراء انتخابات اتحاد الكرة قبل نهاية الموسم الكروى الجارى، موضحًا أن المجلس الجديد سيتم حله بعد أول طعن يتم تقديمه لمركز التسوية نظرًا لمخالفة الانتخابات مع قانون الرياضة المصرية، مشيرًا أيضا فى تصريحات لبرنامج صباحكم رياضة على إذاعة الشباب والرياضة، إلى أن "فيفا" لن يعاقب اللجنة الخماسية لتأخر الجمعية العمومية الخاصة باللائحة لأنها تطبق القانون المصرى المعتمد من فيفا.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة منتصف شهر أغسطس المقبل، موعدًا مبدئيًا لعقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة لائحة النظام الأساسى الجديدة، والتعديلات المقترحة عليها من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وكذلك أعضاء الجمعية العمومية من رؤساء ومندوبى الأندية.

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وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، طالب اللجنة الخماسية بعقد الجمعية العمومية غير العادية، قبل 31 يوليو الجارى وهو ما تعذر بسبب عدم وصول اللائحة النهائية من "فيفا" بجانب إجازة عيد الأضحى المبارك يوم 30 يوليو الجاري.