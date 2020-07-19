شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات متنوعة للاعبي الأهلي والتسديد محور مران حراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات متنوعة لرباعي حراس المرمى بالأهلي، على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت التدريبات مشاركة الرباعي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في التدريبات البدنية، وركز ميشيل خلال المران المخصص لرباعي حراس المرمى على تكثيف الجرعات التدريبية الخاصة بالكرات العرضية والثابتة.

وخصص رينيه فايلر، المدير الفني فقرة مطولة لتدريبات الكرة المتنوعة شارك فيها جميع اللاعبين، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت فقرة تدريبات الكرة جانبًا من التعليمات الفنية من السويسري رينيه فايلر للاعبين، وتخللها جانب من التدريبات على الكرات الطولية والعرضيات وتسلم الكرة من الحركة.

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واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين في يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدوري الممتاز، فضلًا عن مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.