اخبار الرياضه

تدريبات متنوعة للاعبي الأهلي والتسديد محور مران حراس المرمى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات متنوعة للاعبي الأهلي والتسديد محور مران حراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات متنوعة لرباعي حراس المرمى بالأهلي، على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت التدريبات مشاركة الرباعي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في التدريبات البدنية، وركز ميشيل خلال المران المخصص لرباعي حراس المرمى على تكثيف الجرعات التدريبية الخاصة بالكرات العرضية والثابتة.

وخصص رينيه فايلر، المدير الفني فقرة مطولة لتدريبات الكرة المتنوعة شارك فيها جميع اللاعبين، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت فقرة تدريبات الكرة جانبًا من التعليمات الفنية من السويسري رينيه فايلر للاعبين، وتخللها جانب من التدريبات على الكرات الطولية والعرضيات وتسلم الكرة من الحركة.

Advertisements

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين في يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدوري الممتاز، فضلًا عن مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات متنوعة للاعبي الأهلي والتسديد محور مران حراس المرمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا