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التنس يتواصل مع الأولمبية لمعرفة مصير الإجراءات الاحترازية قبل انطلاق المسابقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل اللجنة الطبية باتحاد التنس برئاسة دكتورة رشيقة أبوشوشة عضو مجلس إدارة، مع نظيرتها باللجنة الأولمبية المصرية، لمعرفة مصير الإجراءات الاحترازية المطلوبة من لاعبي التنس قبل انطلاق المسابقات، حيث طلب الاتحاد الدولي بعدم إجراء المسحات الخاصة بكورونا للاعبين مكتفيًا بإجراء التحاليل المطلوبة، حيث ينتظر اتحاد التنس موقف اللجنة الطبية بالأولمبية من إقامة تحاليل فقط للاعبين، خاصة مع صعوبة إجراء المسحات للاعبين في ظل كثرة المسابقات الخاصة باللعبة.

وكان اتحاد التنس قد اعتمد تشكيل لجنة طبية للاتحاد لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطلوبة استعدادًا لانطلاق البطولات المحلية فى شهر أغسطس المقبل، وجاء تشكيل اللجنة كالتالى: دكتورة رشيقة أبوشوشة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الطبية، والدكتور حاتم حلمى أستاذ جراحة التجميل كلية طب قصر العينى، والدكتور محمود الداوودى من مكتب وزير الصحة والسكان.

واستقر اتحاد التنس على استئناف البطولات المحلية المجمعة، 13 أغسطس المقبل، بعد قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعودة النشاط الرياضى فى الأول من يوليو الجاري.

 

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وحرص اتحاد التنس على إجراء تحاليل فيروس لجميع موظفى الاتحاد، بمقر الاتحاد فى إطار البروتوكول التى وضعته وزارة الشباب والرياضة مع عودة النشاط الرياضى .

من جانبه أكد المهندس وليد سامى، نائب رئيس اتحاد التنس، أن الاتحاد حريص على صحة جميع العاملين داخله، مشيرًا إلى أن المجلس وافق على عمل التحاليل للموظفين من موارد الاتحاد الخاصة، وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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