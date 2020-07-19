شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يقرر تأجيل المسابقات لـ3 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى تأجيل انطلاق مسابقات اللعبة والتى كان مقررًا لها 13 أغسطس المقبل إلى 3 سبتمبر، وذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة عبر الفيديو كونفرانس، من أجل دراسة الإجراءات الإحترازية وتطبيقها كاملة.

وجاءت قرارت المجلس كالتالى:

١- استمرار عمل اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للتنس والتواصل مع اللجنة الطبية العليا لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وأيضًا التنسيق مع الاتحاد الدولي، وذلك لتحديد التحاليل الطبية وتوضيح الشروط اللازمة لمشاركة اللاعبين واللاعبات في البطولات المحلية والدولية.

٢- بناءً علي ما سبق، تقرر إلغاء المجمع الأول للبطولات الذي كان مقرر إقاماته يوم 13 أغسطس، والبدء مباشرةً بالمجمع الثاني يوم 3 سبتمبر إن شاء الله.

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٣- طبقاً للتعليمات الواردة من وزارة الشباب والرياضة الخاصة ببطولة الحافز الرياضي والتي يشترط إقامتها قبل نهاية شهر أغسطس، تقرر تنظيم بطولة للمراحل السنية (18 سنة ناشئين وناشئات، رجال وسيدات) في الفترة من 21 - 27 اغسطس بملاعب نادي السليمانية، علمًا بأن:

- تحمل اللاعبين واللعبات تكاليف التحاليل الطبية اللازمة للاشتراك في البطولة.

- عدم احتساب نقاط للاعبين واللعبات في الترتيب المحلي للمراحل السنية السابق ذكرها.

٤- اقامة مباريات تدريبية للمنتخبات القومية للمراحل السنية 14، 16، 18 ناشئين وناشئات، على أن يتم اختيار أول 8 لاعبين ولاعبات فى كل مرحلة سنية، على أن يتحمل الاتحاد كل التكاليف الخاصة باقامة المباريات شاملة تكاليف التحاليل الطبية اللازمة للحكام واللاعبين واللاعبات.