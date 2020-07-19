شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجري 10 تبديلات أثناء الشوط الثاني فى ودية سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 10 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 61 من عمر المباراة الودية التي تجمع الزمالك حاليًا مع سموحة في برج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري، حيث شارك كل من: جنش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد حسن وأحمد عيد وإمام عاشور وعبد الله جمعة وشيكابالا وعمر السعيد وكاسونجو، فيما شارك محمد عنتر بدلا من طارق حامد بين شوطي المباراة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة سموحة والزمالك الودية بتقدم الأخير بـ5 أهداف نظيفة في المباراة المقامة اليوم في برج العرب في إطار استعدادات الزمالك وسموحة لاستئناف الدوري، أحرز أهداف الزمالك يوسف أوباما "3 أهداف" في الدقيقة 10 و19 و44 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 ومصطفى محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بثوانٍ.

ويغيب عن الزمالك فى تلك المباراة، الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الفريق الأبيض لتواجدهما في المغرب حيث من المنتظر عودتهم خلال الأسبوع الجارى، بعد استئناف حركة الطيران كما سيغيب مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث سيخضع لبرنامج لتجهيزه بعد التعافى من الفيروس قبل المشاركة في المباريات الودية.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على خوض 5 مباريات بصورة مبدئية خلال شهر يوليو الجارى، وذلك استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد استئناف الفريق لتدريباته منذ الخميس قبل الماضى فى معسكر برج العرب الذى يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية بعد فترة التوقف التى شهدتها المرحلة الماضية بسبب فيروس كورونا.