شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُحاضر لاعبي الأهلي بعد انتهاء المران في التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين قبل نهاية المران الجماعي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، واجتمع فايلر باللاعبين وعقد لهم محاضرة فنية لشرح بعض الأمور الفنية والمحددة لكل اللاعبين بالمران، وحرص فايلر خلال المحاضرة التي أقيمت بنهاية المران على استخدام سبورة كبيرة، لشرح جانب من الأمور التكتيكية بوضوح على اللاعبين، وبعد المحاضرة اختتم السويسري فقرات المران بجانب من تدريبات الجري والتصويب من مسافات بعيدة على المرمى.

وخصص رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي فقرة مطولة لتدريبات الكرة المتنوعة شارك فيها جميع اللاعبين، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت فقرة تدريبات الكرة جانبًا من التعليمات الفنية من السويسري رينيه فايلر للاعبين، وتخللها جانب من التدريبات على الكرات الطولية والعرضيات وتسلم الكرة من الحركة.

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يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين في يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدوري الممتاز، فضلًا عن مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.