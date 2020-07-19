شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تماسيح و4 فرشات حصة مصر في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص بألمانيا 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل أعمال الدورة الدولية لإعداد وتطوير وتأهيل مدربي السباحة للأولمبياد الخاص والتي تقام على المنصة الافتراضية فيديو كونفرانس، بمشاركة مدربين ومدربات من 25 دولة، والتى تقام بدعم من اتحاد الاتحادات الرياضة العربية والأولمبياد الخاص الدولى والاتحادين العربي والإماراتي للسباحة .
شهدت الدورة استعراض كيفية إدارة المسابقات، قانون طريق السباحة الأربعة بالإضافة الى مسابقات المتنوع والتابعات، إجراءات التحكيم الإلكترونى، و نبذة عن تنظيم وقانون مسابقات للسباحة بالمياه المفتوحة والتي تتميز بطبيعتها الخاصة حيث تقام المسابقات فى أماكن مفتوحة مثل البحار او البحيرات الطبيعية او الصناعية.
وكشف الدكتور شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية، بأن السباحة تعد من أكثر رياضات الأولمبياد الخاص إقبالاً هى وألعاب القوى، وأنهما من أول الرياضات التى شهدتها الألعاب سواء الإقليمية أو العالمية، وتحرص برامج المنطقة على المشاركة، وكان المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص قد أوصى بضرورة الاهتمام بالدورات التدريبية الخاصة بتلك الرياضة، خاصة وأن المنطقة على أبواب المشاركة فى الألعاب العالمية الصيفية التى تقام بألمانيا 2023، ومن حق كل دول تسجيل أربع سباحين وأربع سباحات، ويحق لكل سباح الاشتراك فى أكثر من سباق إلى جانب سباقات التتابع ومن هنا تزيد غلة الميداليات التي يحصل عليها السباحة بالمقارنة برياضات أخرى، ومن هنا جاءت تلك الدورة وهذا يفسر الإقبال الكبير التي شهدته الدورة للاشتراك بها .
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