شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون عقب خماسية سموحة: المباريات الودية مثل الرسمية.. والملل وراء الـ 10 تبديلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أنه سعيد بالمستوى والنتيجة التي ظهر عليها الزمالك اليوم في المباراة الودية أمام سموحة والتي انتهت بخمسة أهداف مقابل هدف في معسكر الزمالك ببرج العرب استعدادًا لمباراة المصري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري، حيث قال كارتيرون في تصريحات لقناة الزمالك إن اللاعبين قدموا أداءً مميزًا في اول مباراة ودية بعد فترة التوقف الطويلة.

وقال كارتيرون عقب المباراة إنه طلب من اللاعبين عدم التخاذل واعتبار المباراة رسمية لأنه يري أن الوديات مثل الرسميات، مضيفًا أن شعوره بأن اللاعبين أصابهم الملل في الملعب كان وراء الدفع بـ 10 لاعبين مرة واحدة لضخ دماء جديدة في الفريق وخلق مناخ جديد من الحماس داخل الفريق.

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كما قال كارتيرون إنه اتفق مع لاعبيه الأساسيين أن يخوضوا 60 دقيقة في اول مباراة، علي أن يتم زيادة فترات المشاركة في الوديات المقبلة لحين الوصول إلي المستوي الفني والبدني المطلوب قبل مباراة المصري.

وحقق الزمالك الفوز علي نظيره سموحة بـ 5 أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم علي ملعب فندق برج العرب ضمن معسكر الزمالك استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري، أحرز أهداف الزمالك يوسف أوباما " 3 اهداف" في الدقيقة 10 و19 و44 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 ومصطفى محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط بثوانٍ، وأحرز هدف سموحة الوحيد أحمد حسن مكي في الدقيقة 89 من عمر المباراة.