فايلر يجتمع مع مدير الكرة على هامش مران الأهلي في التتش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم، وحرص السويسري على مناقشة بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمباريات الودية، وجدول تدريبات الفريق، وعدد من الأمور الإدارية مع مدير الكرة خلال الاجتماع، واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
ويخوض الأهلي مباراتين وديتين في يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مباريات الدوري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ينوى رينيه فايلر تجربة الوجوه الجديدة بجانب العائدين من الإصابة أو التجميد الكروى فى دية الفريق أمام سموحة، المقرر لها الخميس المقبل بملعب التتش، وهى الودية الأولى التى سيخوضها الأهلى خلال فترة توقف الدورى الحالية بسبب "جائحة" كورونا والتى سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل.
وينتظر أن تشهد مباراة سموحة ظهور 6 عناصر مع الفريق، وهم صالح جمعة العائد للحسابات الفنية من جديد بعد فترة طويلة من التجميد الكروى، بالإضافة إلى حمدى فتحى العائد من إصابة طويلة فى غضروف الركبة، كما تشهد الودية مشاركة 4 لاعبين من العناصر الشابة وهم محمد شكرى وعربى بدر ومحمد فخرى وشادى رضوان الذين تواجدوا فى تدريبات الفريق منذ بداية فترة الإعداد الحالية.
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