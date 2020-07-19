الزمالك يطالب السلطات المغربية بالتعاون لإعادة بنشرقي وأوناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
قام نادي الزمالك بمراسلة السلطات المغربية لطب التعاون من جانبهم لإعادة ثنائي الفريق أشرف بنشرقي، ومحمد أوناجم للانتظام في معسكر الأبيض استعدادًا لعودة منافسات كرة القدم المحلية الإفريقية.
وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي إن تأخر وصول الثنائي بسبب عدم وجود طيران مباشر من المغرب إلى مصر.
وأوضح المسئول الأول عن كرة القدم في الزمالك أنه جار البحث عن إحدى الدول العربية التي تقوم بعمل رحلات طيران مباشرة إلى مصر مثل تونس أو غيرها لعودة اللاعبين.
وعاد بنشرقي وأوناجم إلى بلديهما مع توقف نشاطات كرة القدم جراء جائحة فيروس كورونا، غير أن فرجاني ساسي تمكن من العودة الانتظام في تدريبات الزمالك لوجود طيران مباشر بين تونس والقاهرة، وهو غير المتوفر بالنسبة للمغرب.
ويعود الزمالك لنشاطات كرة القدم من جديد في أغسطس المقبل باستئناف دوري we الممتاز، على أن يكون استئناف دوري الأبطال في سبتمبر المقبل كما أعلن بشكل رسمي.
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