ضربة جزاء وهمية تغير نتيجة لقاء إنبي ونادي مصر الودي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

شهدت المباراة الودية التي جمعت بين فريقي إنبي ونادي مصر، اليوم الأحد، احتساب حكم اللقاء لركلة جزاء مثيرة للجدل.

وفي الدقيقة 86 من عمر اللقاء، وعن طريق هجمة مرتدة لفريق نادي مصر وصلت الكرة إلى مصطفى سلطان لاعب الفريق داخل منطقة الجزاء، وقام بمراوغة محمود جاد حارس مرمى إنبي وسقط على الأرض، ليطلق حكم اللقاء صافرته ليحتسب ركلة جزاء لصالحه.

وعند إعادة اللقطة مرة أخرى، تبين أن محمود جاد حارس مرمى إنبي لم يتدخل على قدم مصطفى سلطان وأنه سقط بمفرده، لتثير ركلة الجزاء الجدل.

واعترض حارس مرمى إنبي على قرار حكم اللقاء باحتسابه ركلة الجزاء، قبل أن يؤكد الحكم على أحقية نادي مصر في ركلة الجزاء واحتسابها.

وسدد مصطفى سلطان ركلة الجزاء وأحرز منها هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 87 من عمر المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.