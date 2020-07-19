تعادل ودي مثير بين إنبي ونادي مصر في مباراة الـ 4 أهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ابراهيم علي:

سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على المباراة الودية التي جمعت فريقي إنبي ونادي مصر، مساء اليوم الأحد.

وتقدم إنبي في المباراة عن طريق اللاعب أحمد خالد الذي أحرز الهدف الأول للفريق البترولي في الدقيقة 26 من عمر اللقاء.

وأضاف علي فوزي لاعب إنبي الهدف الثاني لفريقه عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 46 من زمن المباراة.

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وحصل نادي إنبي على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 50، سددها اللاعب عرفة السيد ولكن نجح محمد عبد الحميد حارس مرمى نادي مصر في التصدي لركلة الجزاء.

واستطاع نادي مصر من تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب محمد نصر في الدقيقة 75.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح مصطفى سلطان لاعب نادي مصر في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، بعد عدم تدخل أحد من لاعبي إنبي عليه داخل منطقة الجزاء، ونفذ ركلة الجزاء اللاعب ذاته، ليحرز من خلالها هدف التعادل لفريقه.