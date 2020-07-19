باحثا عن الحذاء الذهبي.. مغامرة هروب إنجز من ظل "صلاح ورفاقه" تنجح بامتياز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

رغم إغراءات اللعب في حقبة ذهبية بتاريخ فريق ليفربول، رفض "الطموح" داني إنجز أن يبقى حبيسًا لدكة البدلاء، وخرج باحثًا عن فرصة مناطحة المهاجمين الكبار في الملاعب الإنجليزية، وهو ما نجح في تحقيقه في وقت قياسي.

المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا، نجح في فرض اسمه كأحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، بعدما انتقل إلى صفوف ساوثامبتون بشكل نهائي في الصيف الماضي، بعد موسم قضاه معارًا بصفوف الفريق، وأصبح المنافس الأبرز للمخضرم جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، على الحذاء الذهبي لهداف المسابقة.

بعدما تألق بشكل ملفت بقميص بيرنلي، وكان أبرز المساهمين في تأهل الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2014/2015 كما واصل مستوياته المميزة في دوري الأضواء، اقتنص ليفربول الموهبة الإنجليزية في صيف 2016، بطموحات كبيرة تحت قيادة المدير الألماني يورجن كلوب.

قدم إنجز بداية مبشرة سجل خلالها هدفين في مواجهاته الخمس الأولى بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لعنة الإصابة ضربت طموحاته، وامتد غيابه للموسم التالي بشكل شبه كامل، بعدما أجرى عملية جراحية للتعافي.

جاهزية إنجز مطلع موسم 2017/2018 صاحبت التعاقد مع الجناح المصري محمد صلاح من صفوف فريق روما الإيطالي، وانسجامه بشكل مبهر مع السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو في خط هجوم الفريق، وهو ما جعل الطريق مغلقًا أمام إنجز للظهور بشكل أساسي.

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طلب المهاجم الإنجليزي بشكل رسمي الخروج من ليفربول، واضطر النادي الأحمر للرضوخ لطلبه، لينتقل معارًا لصفوف ساوثامبتون، ويسجل 7 أهداف في موسم 2018/2019، الذي غاب عن بعض فتراته للإصابة، لكن إدارة النادي العريق أيقنت أنها استحوذت على جوهرة لا يجب التفريط فيها.

بمقابل قياسي لم تعتد إدارة ساوثامبتون التي تفضل المواهب الشابة على دفعه، حصل ليفربول على 18 مليون جنيه إسترليني، مقابل الموافقة على رحيل إنجز، الذي قدم وجهه الحقيقي في الموسم الحالي، وأصبح أحد أبرز هدافي المسابقة المحلية الإنجليزية.

انفجار فاجأ الجميع، وضع إنجز في المركز الثاني بين هدافي "بريميرليج" قبل جولة وحيدة من نهاية الموسم، برصيد 21 هدفًا، وبفارق هدفين خلف جيمي فاردي، أكد أن إنجز كان يدرك هدفه عندما هرب من ظل ثلاثي ليفربول، الذين يتفوق عليهم حتى الآن، بعدما سجل صلاح 19 هدفًا وسجل ماني 17 هدفًا، بينما سجل فيرمينو 8 أهداف.

وهز إنجز شباك ليفربول في الموسم الحالي، كما وصل إلى شباك معظم كبار بريميرليج، حيث سجل أمام تشيلسي، توتنهام وأرسنال، كما سجل أيضًا أمام وولفرهامبتون وليستر سيتي.

يأمل إنجز أن يواصل توهجه أمام شيفيلد يونايتد في الجولة الأخيرة، كما يتمنى أن ينجح مانشستر يونايتد في إيقاف فاردي في الجولة ذاتها، ليدخل تاريخ "بريميرليج" من أوسع أبوابه.