إسماعيل يوسف يتحدث عن مكاسب مواجهة الزمالك وسموحة الودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون يسير بطريقة علمية مع الفريق منذ تولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأبيض.

وقال يوسف، في تصريحات لقناة الزمالك، إن كارتيرون يحاول تكثيف الجهد خلال هذه الفترة، لكي يكون الفريق مستعدا لأي مباراة في اقرب وقت ممكن، في ظل التوقف الذي تعرض له اللاعبون طوال 5 أشهر ماضية.

وأوضح أن طريقة إدارة كارتيرون للفريق علمية، وعمل قياسات بدنية للفريق منذ فترة، وسيعيد التجربة بعد فترة الاعداد للوقوف على البرنامج التدريبي للفترة المقبلة. وأشار يوسف إلى أن كارتيرون متحمس مع الفريق للفوز دائما منذ قدومه.

وأتم تصريحاته: "المباراة كان بها مكاسب عديدة أهمها الوقوف على جاهزية حازم إمام الذي ظهر بمستوى جيد أمام سموحة".