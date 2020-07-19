أمير مرتضى: سنخوض معسكرًا ثانيًا.. وسنصل لكامل الجاهزية مع أول مباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك بأن الفريق سيخوض معسكرًا ثانيًا خلال الفترة المقبلة بدرجة مختلفة من تدريبات الأحمال ليصل الفريق لأعلى درجات الجاهزية مع عودة المباريات الرسمية.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة الزمالك عقب الفوز على سموحة 5-1 ضمن معسكر إعداد الفريق: "إذاعة المباراة تجربة جيدة من أجل اطمئنان الجميع على الفريق، والمعسكر الحالي سيشهد إقامة مباراتين وديتين ثم العودة للقاهرة وبعد ذلك معسكر أخر."

وتابع: "كارتيرون وضع الأحمال بشكل محدد وهناك صعود بالأحمال بشكل محدد، ونشعر بالرضا سواء أنا أو المدير الفني، ونتمنى أن يستمر العمل بشكل إيجابي."

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وأضاف: "في كل الأحوال منذ بداية المعسكر كارتيرون حدد موعد لخروج كل لاعب من الملعب، وحتى لو لم يشعر طارق حامد بألم كان سيتم استبداله حتى يحصل كل لاعب على الدقائق التي تناسبه."

واختتم قائلًا: "المعسكر الثاني الذي سيخوضه الفريق سيكون بدرجة أعلى من الأحمال البدنية بحيث يكون الفريق بالكامل جاهز مع خوض أول مباراة رسمية."

ويعوض الزمالك لمباريات دوري we الممتاز في أغسطس المقبل بلعب لقاء مؤجل أمام المصري البورسعيدي.