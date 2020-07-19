الزمالك يكشف سبب خروج طارق حامد من ودية سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

كشف محمد أسامة، طبيب فريق الزمالك، أسباب خروج طارق حامد، وعدم إكماله مباراة فريقه الودية أمام سموحة، والتي انتهت بنتيجة فوز الأبيض بخمسة أهداف لهدف.

وقال أسامة في تصريحات لقناة الزمالك، إن الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون قرر خروج طارق حامد بعدما شعر الأخير بـ"ثقل" في العضلة الأمامية، فكان القرار اراحته حتى لا تزداد الإصابة.

وأضاف، أن طارق حامد أبلغ الجهاز الطبي للزمالك بشعوره بثقل في العضة الامامية، مؤكدا ان الأمر بسيط ولا يستدعي القلق على اللاعب.

وأوضح، أن شعور اي لاعب بمثل هذه الأعراض خلال المباريات أمر طبيعي بعد فترة توقف طويلة، مؤكدًا أنه المدرب اتفق على اجراء تغييرات لجميع اللاعبين في المباراة الودية.