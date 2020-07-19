ميسي يواصل كتابة التاريخ رغم الموسم المحبط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة فريق برشلونة الإسباني أرقامه التاريخية، رغم الموسم المحلي المحبط لفريقه، والذي أجبره على إطلاق تصريحات نارية، قبل أيام من نهايته.

وقاد ميسي فريقه لاكتساح مضيفه ديبورتيفو ألافيس بخماسية نظيفة، في الجولة الأخيرة من عمر دوري الدرجة الأولى الإسباني، وهو الفوز الذي منح النجم الأرجنتيني الكثير، رغم أنه شرفي، بعدما حسم ريال مدريد لقب المسابقة في الجولة الماضية.

سجل نجم برشلونة هدفين، ليتربع بأريحية على صدارة هدافي المسابقة الإسبانية، برصيد 25 هدفًا، ويوسع الفارق أمام كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، إلى أربعة أهداف، مما يجعل مهمة المهاجم الفرنسي صعبة للغاية في اللحاق بنظيره الأرجنتيني.

وأوشك ميسي على تعزيز رقمه القياسي التاريخي، كأكثر لاعب يفوز بجائزة هداف دوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث تُوج بالجائزة ست مرات في المواسم السابقة.

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كما حقق ميسي رقمًا قياسيًا تاريخيًا، بعدما صنع هدفًا للصاعد أنسو فاتي، حيث رفع رصيده في صناعة الأهداف بالموسم الحالي إلى 21 هدفًا، كأفضل صانع أهداف في موسم واحد بتاريخ المسابقة، متجاوزًا رقم زميله السابق تشافي هيرنانديز، الذي صنع 20 هدفًا في موسم 2008/2009.

وسيضمن ميسي رقمًا أسطوريًا في حالة حسمه لقب هداف الـ "ليجا"، حيث سيصبح هداف المسابقة وأفضل صانع لعب للموسم الثالث على التوالي.

وفي مختلف المسابقات، كسر ميسي حاجز المساهمة في 1000 هدف، معلنًا عن رقم أسطوري جديد، بعدما سجل 703 أهداف خلال مشواره الكروي، وصنع 297 هدفًا.

ويأمل النجم الأرجنتيني في تجاوز الإحباط المحلي، الذي شهد أيضًا خسارة فريقه مسابقتي كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، بالتقدم نحو لقب دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي برشلونة مع فريق نابولي الإيطالي في الثامن من شهر أغسطس المقبل، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بعدما تعادلًا ذهابًا بهدف لمثله في الأراضي الإيطالية، في شهر فبراير الماضي.