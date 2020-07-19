ليستر يسقط أمام توتنهام ويمنح يونايتد فرصة أوروبية ذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق نادي توتنهام فوزًا كبيرًا على حساب ليستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة، مساء اليوم الأحد، في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

أهداف توتنهام الثلاثة جاءت في الشوط الأول بعدما افتتح جيمس جوستين لاعب ليستر السلسلة بالخطأ في مرماه، قبل أن يسجل هاري كين هدفين في الدقيقتين 37 و40.

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وجاءت النتيجة لتضع ليستر سيتي تحت تهديد عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، بعدما تجمد رصيده عند 62 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع مانشستر يونايتد خامس الترتيب والذي لعب 36 لقاء فقط.

ويتبقى لمانشستر يونايتد مباراتين، ستكون الأولى أمام وستهام يونايتد، قبل أن يلتقي مع ليستر سيتي في لقاء حسم التأهل لدوري الأبطال بينهما.

وأصبح رصيد توتنهام 58 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة ليصبح قريبًا من ضمان التواجد الأوروبي خلال الموسم القادم.