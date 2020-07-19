مدرب الزمالك يكتفي بمران صباحي غدًا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زمالك بقيادة المدرب باتريس كارتيرون خوض الفارس الأبيض تدريبات صباحية فقط غدا الاثنين .

وسيكون المران عبارة عن تدريبات استشفائية نظرا لخوض مباراة سموحة الودية اليوم كما سيؤدي اللاعبين الناشئين والذين

لم يشاركوا في مباراة سموحة تدريبات بدنية .

وفي سياق متصل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي أن اعتذار الكاميرون عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال

إفريقيا لم يؤثر على استعدادات الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في نصف النهائي .

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد حقق فوزا كبيرا على حساب نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف باللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي من جديد .