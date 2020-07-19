إصابة ناشئ إنبي برباط صليبي

أصيب الصاعد عبد الله كمال "مواليد 2001" لاعب الوسط المهاجم لفريق إنبي برباط صليبي وذلك خلال تدريبات الفريق البترولي . وأبدى حلمى طولان المدير الفني إنبي استياءه لإصابة اللاعب خاصة انه احد العناصر الرئيسية لمنتخب الشباب الذي يقوده ربيع ياسين. انه احد العناصر الرئيسية لمنتخب الشباب الذي يقوده ربيع ياسين. وتعادل فريق إنبي اليوم- الاحد- مع اف سي مصر 2-2 وديا ،ضمن استعدادات الفريقين لعودة ،ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري الممتاز خلال الشهر المقبل. سجل هدفي انبي احمد خالد وعلى فوزي" ركلة جزاء" في الدقيقتين 26 و44، بينما سجل هدفي مصر، محمد نصر ومصطفى سلطان " ركلة جزاء في الدقيقتين 75 و85 .

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