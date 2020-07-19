شاهد.. ركلة جزاء كوميدية في ودية إنبي وإف سي مصر

شهدت مباراة إنبي وإف سي مصر الودية التي أقيمت اليوم حصول الأخير على ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم طارق سامي بعدما تعمد لاعب نادي مصر السقوط بشكل غريب في منطقة جزاء الفريق البترولي .
وقام لاعب إف سي مصربإلقاء نفسه أرضًا بشكل غريب في كرة كشفت الإعادة عن عدم تدخل أي لاعب معه فيها، وقام الحكم طارق سامي باحتساب ركلة جزاء بالرغم من تواجده بالقرب من سقوط اللاعب .
وانتهت المباراة الودية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في إطار الاستعداد لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الشهر المقبل .
سجل هدفي إنبي أحمد خالد وعلى فوزي" ركلة جزاء" في الدقيقتين 26 و44، بينما سجل هدفي مصر، محمد نصر ومصطفى سلطان " ركلة جزاء " في الدقيقتين 75 و85.
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