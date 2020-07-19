إنبي ونادي مصر يتعادلان 2-2 وديًا

تعادل فريق إنبي مع إف سي مصر 2-2 وديا ، ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري الممتاز خلال الشهر المقبل .
سجل هدفي إنبي أحمد خالد وعلى فوزي" ركلة جزاء" في الدقيقتين 26 و44، بينما سجل هدفي مصر، محمد نصر ومصطفىسلطان " ركلة جزاء في الدقيقتين 75 و85 .
وشارك حلمي طولان المدير الفني عدد من النشئين خلال اللقاء منهم محمد شريف واوين وميسي من مواليد 99.
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