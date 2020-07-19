فايلر يجتمع مع جونيور أجاي بعد نهاية مران الأهلي

اجتمع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالنيجيري جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق، بعد نهاية المران الجماعي الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة .
وحرص السويسري رينيه فايلر علىعقد جلسة مطولة مع اللاعب، تحدث معه خلالها في بعض الأمور الفنية .
وفي سياق متصل خاض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، جانبًا من التدريبات البدنيةوالتأهيل المنفردة، بعد نهاية المران الجماعي الذي شارك به اللاعب كاملًا .
يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين في يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .
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