فايلر يجتمع مع جونيور أجاي بعد نهاية مران الأهلي

اجتمع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالنيجيري جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق، بعد نهاية المران الجماعي الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة .

وحرص السويسري رينيه فايلر على

عقد جلسة مطولة مع اللاعب، تحدث معه خلالها في بعض الأمور الفنية .

وفي سياق متصل خاض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، جانبًا من التدريبات البدنية

والتأهيل المنفردة، بعد نهاية المران الجماعي الذي شارك به اللاعب كاملًا .

يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين في يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .