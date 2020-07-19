أمير مرتضى منصور: الزمالك جاهز لخوض مباريات دوري أبطال إفريقيا في أي مكان

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي أن اعتذار الكاميرون عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا لم يؤثر على استعدادات الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في نصف النهائي.

وأضاف أمير مرتضى أن الزمالك يرحب

بخوض اللقاء في أي دولة عربية أو إفريقية ولا توجد أزمة في هذا الأمر .. مشددا على أن ما يهم النادي هو الاستعداد الفني للمباراة وهو ما يحدث في الوقت الحالي بخوض معسكر برج العرب بالإسكندرية استعدادا لأي أمر جديد.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد حقق فوزا كبيرا على حساب نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف باللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي من جديد.