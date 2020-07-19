أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي أن اعتذار الكاميرون عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا لم يؤثر على استعدادات الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في نصف النهائي.
وأضاف أمير مرتضى أن الزمالك يرحببخوض اللقاء في أي دولة عربية أو إفريقية ولا توجد أزمة في هذا الأمر .. مشددا على أن ما يهم النادي هو الاستعداد الفني للمباراة وهو ما يحدث في الوقت الحالي بخوض معسكر برج العرب بالإسكندرية استعدادا لأي أمر جديد.
كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد حقق فوزا كبيرا على حساب نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف باللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي من جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى منصور: الزمالك جاهز لخوض مباريات دوري أبطال إفريقيا في أي مكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.