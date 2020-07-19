الزمالك يطالب السلطات المغربية بالتعاون لإعادة بن شرقي وأوناجم

أرسل نادي الزمالك خطابا رسميًا إلى السلطات المغربية من أجل طلب التعاون مع النادي لحضور الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي فريق الكرة الأولبالزمالك إلى مصر للانضمام لصفوف الفريق مرة أخرى.
وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي إنتأخر وصول الثنائي بسبب عدم وجود طيران مباشر من المغرب إلى مصر ، وإنه جار البحث عن إحدى الدول العربية التي تقوم بعمل رحلات طيران مباشرة إلى مصر مثل تونس أو غيرها لعودة اللاعبين.
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