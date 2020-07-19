إقالة مدرب موناكو الفرنسي لهذا السبب

قرر نادي موناكو الفرنسي اقالة روبرت مورينو المدير الفني الاسباني بسبب تواضع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة . من المنتظر ان يقود الفريق الفرنسي نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ السابق المسئولية الفنية إذ يستعد النادي لتوقيع عقد طويل الأمد مع المدرب الكرواتي . لتوقيع عقد طويل الأمد مع المدرب الكرواتي . وقال أوليج بيتروف نائب رئيس النادي: لقد تباعدت طرقنا بصورة أبكر مما كان متوقعا لها ولكن أريد أن Advertisements أشكر روبرت مورينو لقبوله التحدي. أشكر روبرت مورينو لقبوله التحدي. وتولى مورينو تدريب منتخب بلاده لفترة قصيرة قبل عودة لويس إنريكي واستلم تدريب موناكو في نهاية 2019. ومن المفترض أن ينتهي عقده في يونيو 2022 . واحتل المركز التاسع في النسخة الماضية من الدوري الفرنسي قبل إلغائها بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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