كارتيرون: ودية سموحة مفيدة وأحتاج للمزيد من المباريات

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن ودية الفريق اليوم أمام سموحة كانت مفيدة بشكل كبير . وقال كارتيرون بعد المباراة: أريد استعادة مستوى الفريق بشكل تدريجي لذلك قمت بتغيير كل العناصر الأساسية في الشوط الثاني، والتجربة كانت مفيدة بالنسبة لي للحكم على المستوى الفني للاعبين . العناصر الأساسية في الشوط الثاني، والتجربة كانت مفيدة بالنسبة لي للحكم على المستوى الفني للاعبين . وأضاف: المباريات الودية بالنسبة لي مثل المباريات الرسمية وأكدت للاعبين على أهمية جديتهم اثناء خوض مباراة سموحة، وأريد المزيد خلال المباراة المقبلة ". جديتهم اثناء خوض مباراة سموحة، وأريد المزيد خلال المباراة المقبلة ". وتابع: "كنت سعيد بالشوط الأول من الناحية البدنية والأداء ، ولاحظت انخفاض الأداء مع الشوط الثاني لذلك قمت بإجراء 9 تغييرات مرة واحدة ". واختتم: "المباراتين الوديتين المقبلتين مهمة من أجل اكتساب مزيد من المستوى للاعبين ".

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