برشلونة يستعيد قوته بعد ضياع الدوري الاسباني بخماسية نظيفة في آلافيس

أنهى برشلونة مشواره المحبط في دوري الدرجة الأولى الإسباني بصورة قوية بعد أن سجل ليونيل ميسي هدفين خلال انتصار ساحق بخماسية نظيفة على مستضيفه ألافيس اليوم الأحد 19 يوليو 2020، وهي نتيجة ستخفف من ألم الهزيمة المفاجئة أمام أوساسونا الأسبوع الماضي.

وأنهى برشلونة الموسم في المركز الثاني (الوصيف) برصيد 82 نقطة بفارق أربع نقاط خلف ريال مدريد البطل الذي يحل ضيفا على ليجانيس في وقت لاحق اليوم الأحد، ويحتل ألافيس المركز 16 ولديه 39 نقطة.

ومنح المهاجم الشاب أنسو فاتي التقدم لبرشلونة في منتصف الشوط الثاني بعد أن سدد الفريق الزائر ثلاث مرات في إطار المرمى، وعزز ميسي وشريكه في خط الهجوم لويس سواريز تفوق برشلونة قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز المدافع نلسون سيميدو هدفا رابعا في بداية الشوط الثاني قبل أن يهز ميسي الشباك مرة أخرى مسجلا هدفه 25 في الدوري الاسباني هذا الموسم ليصبح قاب قوسين أو أدنى من نيل لقب هداف المسابقة للمرة السابعة.

ويتفوق ميسي بأربعة أهداف على كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد وفي طريقه لنيل جائزة الهداف للمرة السابعة وهو رقم قياسي ليتجاوز الراحل تيلمو زارا.

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وقال ميسي “الجوائز الفردية شيء ثانوي. الفوز بجائزة الهداف سبع مرات إنجاز مهم لكني كنت أحب أن تأتي مع لقب الدوري”.

وتصدر اللاعب الأرجنتيني العناوين يوم الخميس الماضي بعد مقابلة غاضبة أجراها بعد خسارة برشلونة 2-1 أمام أوساسونا، وصف خلالها فريقه بأنه ضعيف ومتذبذب المستوى، كما بدا أن ينتقد الطريقة التي يدار بها النادي.

لكنه كان في مزاج أفضل بعد أداء قوي أمام ألافيس، قائلا إن الفريق يشعر بمزيد من الثقة قبل مواجهة نابولي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف ميسي “اليوم شاهدنا شيئا مختلفا، كانت مباراة صعبة بسبب الموقف الذي نمر به بالإضافة لإقامتها عصرا في هذا الطقس الحار لكن رد الفعل الفريق كان مختلفا وأظهرنا التزاما كبيرا.

“نظرنا إلى أنفسنا من الداخل وهذا شيء كنا بحاجة إليه. لم نقدم موسما جيدا على صعيد الأداء أو النتائج لكن اليوم قطعنا خطوة للأمام”.

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