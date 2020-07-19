نقدم لكم فيديو أهداف مانشستر يونايتد وتشيلسي فى كأس الاتحاد الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 19-7-2020 في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وتشيلسي” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة بي تي سبورت 1، على ملعب “ويمبلي” بمدينة لندن.

تأهل “مانشستر يونايتد” إلى هذا الدور بعد تغليه على “نوريتش سيتي” في دور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “كارو رود” يوم 27 يونيو 2020.

في المقابل انتزع “تشيلسي” بطاقة التأهل إلى نصف النهائي من ملعب فريق “ليستر سيتي”، بعدما انتصر عليه بهدف نظيف احرزه لاعب الوسط “روس باركلي”.

وسيسعى كلا الفريقين للصعود إلى المباراة النهائية لملاقاة فريق “آرسنال” الذي تأهل أمس على حساب “مانشستر سيتي” إثر تغلبه عليه بهدفين نظيفين.

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تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم..

تشكيلة مانشستر يونايتد: دافيد دي خيا – فكتور لينديلوف – هاري ماجوير – إيريك بيلي – وان بيساكا – فريدريكو فريد – نيمانيا ماتيتش – براندون ويليامز – برونو فيرنانديز – دانيل جيمس – ماركوس راشفورد.

تشكيلة تشيلسي: ويلي كاباييرو – سيزار أزبيليكويتا – كورت زوما – أنطونيو روديجير – ريس جايمس – جورجينهو فريلو – ماتيو كوفاسيتش – ماركوس ألونسو – ويليان بورخيس – أوليفييه جيرو – ماسون ماونت.

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إليكم أهداف المباراة

هدف التقدم لتشيلسي 1-0

هدف تشيلسي الثاني 2-0

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