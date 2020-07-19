بث مباشر | شاهد ريال مدريد وليجانيس في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “ريال مدريد وليجانيس” ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 19 يوليو 2020 في الجولة الـ 38 والأخيرة هذا الموسم بالدوري الإسباني.

تُنقل مباراة “ريال مدريد وليجانيس” على قناة بي إن سبورتس 5، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما تُنقل على قناة بي إن سبورتس ماكس 5 الفرنسية، وقناة لا ليجا تي في بار.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على “الملعب البلدي دي بوتاركي” بمدينة ليجانيس.

Advertisements

يخوض “ريال مدريد” هذه المباراة دون اي ضغوطات بعد حسم لقب الدوري الاسباني بشكل رسمي الجولة الماضية بعد فوزه على “فياريال”، وخسارة برشلونة من أوساسونا.

وعلى النقيض من ذلك تعد هذه المباراة هي الأهم هذا الموسم لفريق “ليجانيس”، حيث يدخل المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز” مع خسارة او تعادل فريق “سلتا فيغو” مع إسبانيول، من أجل ضمان البقاء في الدوري الاسباني.

ويحتل “ليجانيس” المركز الـ18 برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن “سلتا فيغو” الذي يحتل المركز الـ 17، بينما هبط كل من “ريال مايوركا واسبانيول” رسميًا إلى الدوري الاسباني الدرجة الثانية “السيجوندا”.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر فيديو مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم

..