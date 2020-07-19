الهلال يُطيح بخطة الأتراك!

أفادت تقارير صحفية تركية أن إدارة جلطة سراي في حالة صدمة كبيرة من قيام إدارة نادي الهلال بتمديد عقد كارلوس إدواردو، حتى شهر أكتوبر المقبل، مؤكدة أن هذا الأمر بعثر أوراق الفريق الذي كان يرغب في استقطاب اللاعب البرازيلي.

وكان عقد إدواردو قد انتهى مع الهلال في يونيو الماضي، لكن في ظل امتداد الموسم الرياضي إلى شهر سبتمبر المقبل، نجحت إدارة الزعيم في تمديد عقد اللاعب حتى يستطيع المشاركة فيما تبقى من مباريات.

وكان الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) قد توقف بشكل إجباري منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة جورونا، وستعود المسابقة من جديد بداية شهر أغسطس المقبل.

صدمة الأتراك

وذكرت صحيفة “فوتو سبور” التركية “غلطة سراي أراد ضم إدواردو في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الهلال، ليكون بديلا للمغربي يونس بلهندة الذي اتخذت الإدارة قرارا بالاستغناء عن خدماته في نهاية الموسم”.

وأضافت “مدرب غلطة سراي، فاتح تريم، وضع لاعب الهلال على رأس أولوياته ليكون بديلا للاعبه بلهندة، خاصة أن الصفقة ستكون مجانية، ومواتية للغاية مع الظروف الإقتصادية للفريق التركي”.

إدواردو مع الهلال

ويُعد إدواردو من أبرز اللاعبين المحترفين في تاريخ الهلال، وقد انضم إلى الفريق الأزرق في يوليو 2015 قادماً من بورتو البرتغالي، وتألق بقميص الهلال خلال الخمس سنوات الماضية، وحقق العديد من الإنجازات، وشارك في 152 مباراة، وأحرز 80 هدفًا، وصنع 20 هدفًا.

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واستطاع لاعب الوسط البرازيلي تحقيق العديد من الألقاب بالقميص الأزرق، حيث تُوج بـ7 بطولات، وهي الدوري السعودي “مرتين”، والسوبر السعودي “مرتين”، وكأس الملك، وكأس ولي العهد، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا في العام الماضي على حساب أوراوا الياباني، ومن ثم المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر وتحقيق المركز الرابع.

وقبل التوقف الإجباري، كان الهلال يتصدر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات.

وستأتي عودة الدوري السعودي بشكل مُثير مع إقامة مواجهة الديربي بين الهلال والنصر يوم 5 أغسطس المقبل، والذي كان يُفترض إقامته يوم 20 مارس الماضي ضمن الجولة 23.