نقدم لكم فيديو أهداف توتنهام وليستر سيتي فى الدوري الانجليزي، فى أهم مباريات اليوم الاحد 19 يوليو 2020، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الانجليزي الممتاز “بريميرليج”.
تمسك توتنهام هوتسبير بآماله في المشاركة ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / صفر على ضيفه ليستر سيتي.
وجاء الهدف الأول لتوتنهام عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل جيمس جوستين لاعب ليستر هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة، فيما أضاف هاري كين الهدفين الثاني والثالث للفريق اللندني في الدقيقتين 37 و40.
وارتفع رصيد توتنهام، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، إلى 58 نقطة ليحتل (مؤقتا) المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، متفوقا بفارق نقطتين على وولفرهامبتون، صاحب المركز السابع، الذي بإمكانه استعادة المركز السادس حال فوزه على ضيفه كريستال بالاس غدا الإثنين في المرحلة ذاتها.
إليكم أهداف المباراة..
هدف توتنهام الاول 1-0
هدف توتنهام الثالث 3-0
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